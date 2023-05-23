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Омбудсмен Грузии встретился с Комиссаром по правам человека Совета Европы Дуней Мятович
23.05.2023 18:30
23 мая в рамках официального визита в Страсбург Народный защитник Грузии Леван Иоселиани встретился с Комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Мятович.
По информации аппарата Народного защитника, Дуня Мятович поздравила Левана Иоселини с избранием на эту должность и подчеркнула необходимость тесного сотрудничества между Советом Европы и аппаратом Народного защитника.
На встрече Народный защитник рассмотрел состояние защиты прав человека в Грузии, сосредоточив внимание на проблемах, связанных со СМИ, вопросами свободы выражения мнений, группами меньшинств; Они сосредоточились на оккупированных территориях, О правовом положении населения, проживающего вблизи т.н. линии разграничения.
Стороны обсудили приоритеты аппарата Народного защитника и роль аппарата в процессе интеграции страны с Европой в реализации плана из 12 пунктов.
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