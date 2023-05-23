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Шольц: Горькая глава в истории нашего континента завершится вступлением свободной Украины в ЕС
23.05.2023 20:26
Канцлер Германии Олаф Шольц уверен, что Россия не выиграет войну против Украины, а Киев после победы станет членом Евросоюза. Об этом Шольц заявил на праздновании 160-летия Социал-демократической партии Германии, передает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.
"Горькая глава в истории нашего континента, которую создал Владимир Путин в своем империалистическом безумии, завершится вступлением свободной Украины в Европейский союз в качестве полноправного члена", – сказал Шольц.
Он подчеркнул, что СДПГ, в частности, должна четко встать на сторону Украины, ведь именно благодаря политике бывшего канцлера Вилли Брандта в Европе сегодня действуют принципы неприменения силы, нерушимости границ, территориальной целостности государств и права народов на самоопределение.
"Мы, социал-демократы, с глубоким убеждением отстаиваем все эти принципы", – добавил Шольц.
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