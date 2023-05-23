

Гарибашвили встретился с генеральным директором Bloomberg Media

23.05.2023 20:56





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с генеральным директором Bloomberg Media Скоттом Хейвенсом.



По сообщению пресс-службы премьер-министра, на состоявшейся в Дохе встрече была рассмотрена динамика плодотворного сотрудничества между правительством Грузии и «Bloomberg».



Ираклий Гарибашвили и Скотт Хейвенс обсудили совместно реализованные проекты и наметили перспективы дальнейшего сотрудничества.







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