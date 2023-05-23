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Гарибашвили встретился с генеральным директором Bloomberg Media
23.05.2023 20:56
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с генеральным директором Bloomberg Media Скоттом Хейвенсом.
По сообщению пресс-службы премьер-министра, на состоявшейся в Дохе встрече была рассмотрена динамика плодотворного сотрудничества между правительством Грузии и «Bloomberg».
Ираклий Гарибашвили и Скотт Хейвенс обсудили совместно реализованные проекты и наметили перспективы дальнейшего сотрудничества.
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