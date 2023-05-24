

Международные отзывы о возобновлении авиасообщения между Россией и Грузией

24.05.2023 09:19





За возобновлением прямого авиасообщения между Россией и Грузией последовали международные отклики.



Министерство иностранных дел Литвы выразило в Twitter свое разочарование возобновлением полетов между двумя странами, подчеркнув, что «это противоречит интересам Грузии и выбранному ею пути европейской и евроатлантической интеграции». Министерство еще раз призвало Грузию соблюдать санкции, введенные Евросоюзом против России, в том числе в авиационной сфере.





Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко написал в Facebook, что решение президента России Владимира Путина об отмене российских виз для граждан Грузии и восстановлении прямого авиасообщения следует рассматривать как политическую компенсацию за отказ Грузии ввести санкции против России. Николенко сравнил ситуацию со сделкой с дьяволом и сказал: «В сделке с дьяволом, как известно, побеждает дьявол».



По его словам, «в 2008 году российские самолеты прилетели в Грузию, чтобы бомбить мирных жителей. Теперь они планируют разбомбить европейское будущее грузин». Николенко подчеркнул, что Россия не намерена способствовать процветанию, развитию и интеграции Грузии в Евросоюз и НАТО. Москва хочет создать условия, препятствующие прогрессу, о чем свидетельствует поглощение Россией суверенитета и независимости Беларуси.



Николенко выразил надежду, что грузинские политики и население, которые неоднократно публично выражали свою позицию, в том числе посредством акций протеста, отвергнут политику агрессора.



Депутат Европарламента Тейс Роттен в Twitter выразил обеспокоенность по поводу политики правительства Грузии, предупредив, что «политика правительства в итоге приведет к зависимости от путинской России и принесению в жертву завоеванной с трудом свободы». Чтобы показать свою позицию, Роттен использовал хэштег #NoToRussianFlights в Twitter.





Посол Нидерландов в Грузии Мааике ван Колдам выразила поддержку заявлениям Евросоюза относительно авиасообщения с Россией и отметила: «Нидерланды являются членом Евросоюза, и я, конечно, присоединяюсь к этим заявлениям ЕС, которые выражает обеспокоенность по поводу возобновления полетов, поскольку ЕС ожидает от Грузии, насколько это возможно, соответствия внешней политике ЕС. Она также выражает обеспокоенность по поводу безопасности полетов, поэтому мы разделяем это заявление ЕС».



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