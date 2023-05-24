

Иванишвили создает новую партию - экс-глава Совбеза Грузии

24.05.2023 09:26





Бывший секретарь Совета безопасности Грузии Котэ Кемулария в интервью Formula заявил, что олигарх и основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили создает новую партию.



По словам Кемулария, в нее войдут бывший председатель парламента Каха Кучава и нынешний депутат от «Грузинской мечты» Давид Сергеенко.



«Сам олигарх тоже готовится, он создает новую команду, у меня есть эта информация. Его бывший адвокат Кипиани, экс-глава парламента Кучава и экс-министр здравоохранения Сергеенко. Он считает, что глобализм изменяется региональным союзом, и к этому он серьезно готовится. А мы должны готовится также — необходимо создавать серьезные проекты и донести их до тех 60%, которые устали и не хотят участвовать в выборах», — сказал Кемулария.



Отметим, что 23 мая бывший адвокат олигарха Иванишвили Виктор Кипиани на вопрос — идет ли он в политику, ответил: «Никогда не говори «никогда».



А на днях один из бывших депутатов олигарха — Шота Шалелашвили, покинувший парламент заблаговременно по своей воле, заявил о создании новой партии «Поколения для Грузии» и не исключил сотрудничества с партией Иванишвили «в коалиции с другими политическими партиями».



SOVA

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