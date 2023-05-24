

Папуашвили: У нас нет гарантий защиты, нас не защищает ни зонтик НАТО, ни экономические рычаги ЕС

24.05.2023 10:32





По заявлению председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, территория Грузии не используется для обхода международных санкций.



Вместе с тем, как пояснил Папуашвили, с другой стороны, Грузия не вводит двусторонних санкций против России и на это есть свои причины.



«Санкция подразумевает, что одна страна говорит другой, что она наказывает другую страну за что-то, есть определенная санкция. Санкцирование подразумевает, соответственно, вступление в эскалацию, а эскалация — это такая спираль и такой процесс, на который страна в будущем может уже не иметь влияния, и трудно заранее предсказать, какие будут последствия. При санкциях есть риск контрсанкций, других ответных мер, которые сложно предугадать. Поэтому все, включая страны-члены ЕС и НАТО, которые вводят эти санкции против России, не хотят эскалации.



Если понаблюдать и проанализировать, то они каждый раз внимательно смотрели на этот вопрос с одной точки зрения - не шли на такую ​​эскалацию с Россией, которая могла бы привести к прямому военному противостоянию, или не вводили такую ​​санкцию, которая могла бы навредить им больше, чем России.



Мы руководствуемся этими подходами. В отличие от этих стран, Евросоюза и т.д., у нас нет никаких гарантий защиты, нас не защищает ни зонтик НАТО, ни какие-либо экономические рычаги Евросоюза, нас ничего не защищает, мы одиноки в этом плане. Кроме того, на нашей территории находится российская армия, которая оккупирует два наших региона. Именно поэтому мы смотрим на все наши решения именно с этой точки зрения», — заявил Шалва Папуашвили в программе «Свободное видение» Первого канала Грузии.







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