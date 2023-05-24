

Гарибашвили: У нас была война в 2008 году, помните кого-то, кто ввел санкции против России?

24.05.2023 12:04





«У нас была война в 2008 году, помните кого-то, кто ввел санкции против России, наша война — не война, а война в Украине — война? Где логика?», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время выступления на панельной дискуссии ежегодного Катарского экономического форума.



По словам Гарибашвили, после войны 2008 года США и Европа продолжали вести дела с Россией в обычном режиме.



«Экономика Грузии рухнет, мы нанесем вред нашему народу, если введем двусторонние экономические санкции против России. Вы хорошо знаете, у нас была война в 2008 году, вы помните кого-нибудь, кто вводил санкции против России во время войны? Никто. Ни у кого в мире не было ни правильной, ни адекватной реакции. Итак, мой вопрос: где логика? Наша война — не война, а война в Украине — война? Должен сказать, что мы были очень разочарованы тем, что после войны 2008 года с Россией бизнес шел в обычном режиме. После той разрушительной войны 20% территории нашей страны до сих пор оккупированы Россией, Россия построила две военные базы на нашей исторической земле, Россия признала т.н. независимость наших исторических регионов и эта оккупация продолжаются.



Поэтому мой вопрос к моим европейским, американским друзьям следующий: мои дорогие друзья, вы вели дела с Россией в обычном режиме, вы не вводили против неё санкций. До 2022 года Евросоюз выплатил России 2,3 триллиона долларов, никто не прекращал вести дела с Россией, как будто ничего не произошло. В этой ситуации я хотел бы еще раз подтвердить, что мы поддерживаем Украину, украинский народ. Мы хотим, чтобы эта война закончилась как можно скорее. Мы присоединились к более чем 500 резолюциям, заявкам на всех международных платформах и полностью соблюдаем международные санкции. В Госдепартаменте заявили, что финансовые институты Грузии, Национальный банк, полностью соблюдают финансовые санкции.



Что касается экономических санкций, то товарооборот Грузии с Россией составляет менее одного миллиарда долларов. Для сравнения, ЕС торгует всего за четыре дня столько, сколько мы торгуем за целый год. Это смешно. Логики нет. Это нанесло бы ущерб национальным интересам нашей страны», — заявил Ираклий Гарибашвили.







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