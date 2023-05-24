

В связи с Днем независимости в этом году впервые призывники примут присягу в Тбилиси и еще в 10 городах

24.05.2023 12:23





26 мая День независимости Грузии, наряду с церемонией присяги, будет отмечаться различными мероприятиями на проспекте Руставели, темой которых станет «Этот день наш».



Как сообщают в администрации правительства, впервые в этом году призывники принесут присягу в Тбилиси и еще 10 городах.



Кроме того, по их же информации, на проспекте Руставели будут организованы различные пространства, в том числе познавательные, развлекательные, спортивные и детские. Будут организованы литературные кафе, где представят писателей и поэтов. В течение дня на проспекте Руставели также будет организована выставка-продажа продуктов стартапов.



Что касается других муниципалитетов, то, по информации администрации правительства, в 15 городах будут представлены стенды различных ведомств. В том числе, МВД представит свой уголок в Аджарии. Министерство экономики и устойчивого развития совместно с Национальной администрацией туризма будут представлены в Зугдиди и Телави.



В 17:10, в тот момент, когда была провозглашена независимость Грузии, 300 детей исполнят гимн Грузии на площади Свободы в Тбилиси.



Мероприятия, посвященные Дню Независимости, завершатся в 20:00 гала-концертом на площади Первой Республики.





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