

Папуашвили: Сейчас ЕС должен показать грузинскому народу, что видит и ценит усилия грузинского народа и государства

24.05.2023 12:31





Не только для Грузии, но и для региона важно, чтобы Евросоюз принял решение о предоставлении Грузии статуса кандидата. Об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По его словам, Евросоюзу пора показать грузинскому народу, что он ценит и с ответственностью относится к тем усилиям, которые приложил грузинский народ и грузинское государство.



«Еще раз, здесь также заложена прагматичная мысль, поскольку сегодня через Грузию проходит основной связующий коридор между Европой и Азией - т.н. Средний коридор, который важен для энергетической безопасности Евросоюза. Решение в связи с кандидатством Грузии – это, в том числе, решение в связи с регионом, и, конечно, на это внимательно смотрят и в регионе. Поэтому, еще раз, это решение, которое должна принять Европа.



В целом, Грузия за последние 30 лет своей пролитой кровью, со своими реформами, развитием институтов, с тем, что мы стабильно являемся страной-лидером в регионе как в плане демократии, так и по прочности институтов, а также по некоторым параметрам опережаем отдельные страны Евросоюза, и каждый день доказываем, что наш выбор – Европа и мы заслуживаем того, чтобы Евросоюз принял соответствующее решение. Поэтому сегодня в действительности мяч не на стороне Грузии, а на стороне Евросоюза. Евросоюз должен взять ответственность и показать грузинскому народу, что он относится с ответственностью, видит и ценит те усилия, которые приложил грузинский народ и грузинское государство», - заявил Шалва Папуашвили в программе «Свободное видение» в эфире Первого канала.





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