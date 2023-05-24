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Чихладзе: Власть делает все, чтобы вопрос интеграции в НАТО вообще исчез из повестки дня


24.05.2023   12:54


Власть делает все, чтобы вопрос интеграции в НАТО вообще исчез из повестки дня, на встрече с Коломиной главной целью будет актуализация этого вопроса, - заявил член «Стратегии Агмашенебели» Серго Чихладзе.

Он отметил, что оппозиция встретится со спецпредставителем генсека НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Хавьером Коломиной в Связном офисе НАТО.

«Наши партнеры уже давно критичны в отношении властей, потому что власть делает все, чтобы нанести ущерб интеграции в Евросоюз, а интеграцию в НАТО вообще устранить из повестки дня. Поэтому нашей главной целью будет появление вопроса интеграции Грузии в НАТО в повестке дня. Очень важно, чтобы этот вопрос был актуальным на международной арене на фоне того, что власть пытается сделать так, чтобы этот вопрос вообще исчез», — сказал Чихладзе.


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