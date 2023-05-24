

Демократия в Грузии имеет самый низкий показатель за последние 10 лет - Freedom House

24.05.2023 13:15





Демократия в Грузии имеет самый низкий показатель за последние 10 лет — Freedom House публикует отчет за 2023 год, согласно которому уровень демократии в Грузии снизился до 34%.



Система оценки, состоящая из семи компонентов, проверяет прогресс страны:



1. В национальном демократическом управлении, где Грузия получила 2,25 балла из максимальных 7;



2. В избирательном процессе — 3,0;



3. В гражданском обществе – 4,0;



4. Независимые СМИ — 3.25;



5. В местном демократическом управлении — 2,75;



6. Судебная система и независимость — 2,50;



7. Коррупция — 3.50.



В отчете отмечается, что рейтинг независимости СМИ снизился с 3,50 до 3,25 (высший балл 7) в связи с многолетней тенденцией усиления насилия и преследований в отношении журналистов. В качестве примеров в отчете приводится судебное преследование основателей двух телеканалов, критикующих правительство, а также все более поляризованная и политизированная среда СМИ, подрывающая редакционную независимость.



Показатель демократии снизился с 3,07 до 3,04. В последние годы Грузия всегда занимала место в категории стран с гибридными режимами.



В отчете отмечается, что демократия в Грузии находилась под пристальным наблюдением в 2022 году, когда страна предприняла шаги к получению статуса кандидата в члены ЕС, но структурные проблемы в таких областях, как независимость судебной системы, свобода СМИ и многопартийность, оставались в значительной степени нерешенными, препятствуя демократическому развитию страны и Интеграционные процессы в ЕС.



«Помимо постоянной политической поляризации страны, год характеризовался тревожным количеством словесных нападок, в том числе со стороны государственных чиновников, на организации гражданского общества и оппозицию, а также тревожными случаями политически мотивированного правосудия. ситуации с правами человека в стране Совет Европы определил различные критические области, в том числе широко распространенную дискриминацию в отношении ЛГБТ+ сообщества и религиозных меньшинств как в Интернете, так и лично; предполагаемые или фактические случаи безнаказанности за нарушения прав человека", - отмечается в отчете.



Кроме того, Freedom House отмечает, что в 2022 году снизилась готовность «Грузинской мечты» воспринимать критику, в том числе со стороны стратегических партнеров. В отчете критикуется политика правительства Грузии, организация считает, что правительство делает недостаточно для получения статуса кандидата, и определяет поляризацию как главную проблему.





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