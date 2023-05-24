

Гарибашвили: Что еще может сделать Грузия для поддержки Украины и украинского народа?

24.05.2023 13:45





Что еще может сделать Грузия для поддержки Украины и украинского народа? У украинских друзей могут быть другие ожидания, они публично заявили, что хотят видеть в Грузии второй фронт. У нас было достаточно войн, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на экономическом форуме в Катаре.



По словам Гарибашвили, его задача и обязанность - защищать национальные интересы страны и народ.



«Если судить о работе страны и ее заслугах сравнительно с Украиной и Молдовой, то мы опережаем обе в два, в три раза, то есть, если речь о заслуженном подходе и работе, о том, как работают эти страны. Грузия находится в очень сложной ситуации из-за своей географии, из-за текущей оккупации. 20% нашей территории остаются оккупированными. Я хотел бы спросить вас, что еще может сделать Грузия для поддержки Украины и украинского народа? Украинские друзья, возможно, имеют иные ожидания. Они публично заявили, что хотят видеть второй фронт в Грузии. У нас было достаточно войн, после восстановления независимости, в 90-е годы у нас было две войны, в 2008 году с Россией, маленькая нация с населением в 4 миллиона человек прямо вступила в войну с Россией. Знаете, что мы делаем? Мы сохранили безопасность, мир и стабильность. Это важно. Моя задача, обязанность - защищать национальные интересы своей страны, свой народ.



Мой интерес в том, чтобы сделать максимум, чтобы приблизить мою страну к ЕС и НАТО. Еще раз хочу напомнить, если кто-то в Грузии и видел какие-то ощутимые результаты, то это заслуга моего правительства, той политической силы, которую мы представляем. За последнее десятилетие мы сделали все, соглашение об ассоциации, безвизовое сообщение, соглашение о свободной торговле. Это было наше решение, зафиксировать в Конституции внешнеполитическую ориентацию страны - Евросоюз и НАТО», — заявил премьер.





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