

Премьер Грузии назвал разумным подход Китая к российско-украинской войне

24.05.2023 14:57





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал «разумным подходом» политику Китая в отношении войны в Украине.



Во время выступления на Катарском экономическом форуме Гарибашвили спросили об отношениях между Тбилиси и Пекином:



«Что касается Китая, то у нас очень хорошие отношения. Есть соглашение о свободной торговле, мы наращиваем торгово-экономические отношения.



Вы знаете, что Китай делает во время этого кризиса? Я думаю, это очень разумный подход. Он пытается быть посредником между Украиной и Россией.



Я приветствую, я действительно приветствую любые усилия любого государства или лидера, которые подталкивают страны к миру, к переговорам. Он [Китай] осуществляет определенные усилия», — ответил глава грузинского правительства.



На уточняющий вопрос, поддерживает ли он инициативу Китая, премьер-министр ответил так:



«Я говорю в целом. Я человек мира. Я верю в стабильность и переговоры».



«Мирный план Китая»



Мирный план Китая состоит из 12 пунктов и предусматривает, в частности, поддержку Устава ООН и территориальной целостности государств, осуждение односторонних санкций и критику расширения военных альянсов в ущерб безопасности других стран.



Президент РФ Владимир Путин ранее отметил, что многие пункты этого плана созвучны требованиям России и могут лечь в основу будущего плана мирного урегулирования.



Между тем в Украине не увидели в предложениях Китая «мирного плана». Киев настаивает на уважении к Уставу ООН, восстановлении территориальной целостности, выводе российских войск с территории страны и др.



«Нельзя предлагать решение, которое по сути выгодно только одной стороне — безусловному агрессору,» — сказал Би-би-си советник президента Украины Михаил Подоляк.



Евросоюз и США подчеркнули, что относятся к китайскому документу как к заявлению о позиции, но не как к реальному плану урегулирования или предложению о переговорах сторон.



«Китай не имеет большого доверия, поскольку не смог осудить незаконное вторжение в Украину», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.





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