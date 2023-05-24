

Гоциридзе: Человек, у которого 19 мая признаки коронавируса, 22 мая вместе с премьер-министром вылетел в Катар

24.05.2023 15:19





19 мая министр экономики должен был прийти в парламент по вопросам Анаклии и не пришел - руководство парламента сообщило, что министр болен. В аппарате парламента нам сказали, что он предъявил справку о том, что у него «признаки коронавируса». Человек, у которого 19 мая признаки коронавируса, 22 мая вместе с премьер-министром вылетел в Катар, - об этом пишет в соцсети оппозиционный депутат Роман Гоциридзе.



Как он отмечает, власти не хотели говорить об Анаклии, особенно о предполагаемых инвесторах.



«19 мая министр экономики должен был явиться в парламент по вопросам Анаклии. Не пришел и обсуждение вопроса отложено на четыре месяца, на 29 сентября, так как парламент прекращает работу на лето, по регламенту в порядке т.н. интерпелляции человека нельзя вызывать в июне и декабре.



Руководство парламента сообщило нам, что министр болен. В аппарате парламента нам сказали, что он предъявил справку о том, что у него «признаки коронавируса». Человек, у которого 19 –го признаки коронавируса, 22-го вместе с премьером вылетел в Катар.



Все выяснится, мы запросим результаты тестирования. Может и правда было так, как говорят, но властей в этой ситуации не устраивало говорить об Анаклии, особенно о предполагаемых инвесторах, так как у нас есть подозрение, что западных компаний там не будет. Вспомним известное изречение Иванишвили: «Что американцам нужно в Черном море?!»», - написал Гоциридзе.





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