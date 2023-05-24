

Гарибашвили: Авиасообщение с Россией, думаю, обычное дело

24.05.2023 15:31





Грузия имеет суверенное право иметь свои собственные национальные интересы. Мы имеем экономические и торговые отношения с Россией, у нас 1 миллион этнических грузин, которые проживают в России в виде диаспоры и прямые полеты с Россией, думаю, обычное дело, – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на панельной дискуссии Катарского экономического форума.



По его словам, прямые рейсы не означают, что власти Грузии проводят с Россией какие-либо политические консультации.



«Многие страны имеют полеты с Россией, но мы заявили, что ни одна подсанкционная компания, ни одна подсанкционная линия не будет летать в Грузию. В первую очередь, Америка для Грузии очень важный, стратегический партнер, и мы очень благодарны за все, что Америка сделала для нас, мы очень благодарны и Европе. Грузия имеет суверенное право иметь собственные национальные интересы. Мы имеем экономические и торговые отношения с Россией, у нас 1 миллион этнических грузин, которые проживают в России в виде диаспоры и прямые рейсы с Россией, думаю, обычное дело. Это не значит, что мы проводим с Россией какие-либо политические консультации. Как я уже сказал, это составная часть наших экономических и торговых отношений, как и Евросоюз и Америка делают это с Россией», - заявил премьер.



Для справки, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили принимает участие в ежегодном экономическом форуме высокого уровня в Катаре. Форум проходит под патронажем эмира Катара и организован агентством Bloomberg. В рамках визита состоялись двусторонние встречи высокого уровня.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





