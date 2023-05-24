

Вашадзе: главным посылом премьера в Катаре было: «Оставьте нас в покое, мы хотим Россию!»

24.05.2023 17:20





На проходящем в Катаре экономическом форуме с нами говорил не премьер-министр Грузии - это был пророссийский «бот», говоривший от имени Грузии полезными для России мессиджами - мы имеем дело с продажей Грузии и с предательством европейских интересов! - об этом заявил в парламенте лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.



По оценке Вашадзе, выступление премьера Гарибашвили абсолютно по всем компонентам представляло собой защиту позиций Путина.



По его словам, главным посылом речи премьера для всего мира было: «Оставьте нас в покое, мы хотим Россию!».



«Выступление Ираклия Гарибашвили на экономическом форуме в Катаре нанесло тяжелейший удар по европейской перспективе Грузии. Граждане Грузии, пожалуйста, послушайте беседу с ним журналиста «Блумберг» перед мировыми СМИ и мировыми лидерами – к сожалению, говорил не премьер-министр Грузии, а личный представитель Путина.



Он поддержал российскую модель решения военных действий в Украине, будто Украина должна что-то уступить. Если Украина должна уступить, то и Грузия должна уступить?! То есть, мы должны что-то уступить в связи с территориями, оккупированными Россией?!



Он также повторил главный нарратив идеологии Дугина и сказал, что экономика Грузии без торговли с Россией разрушится. Это идеология, разработанная Дугиным.



После этого кто-то задастся вопросом, что эти люди любят Грузию и хотят евроинтеграции страны?



Цель власти - остаться лицом к лицу с Россией, изоляция страны и формирование белорусского режима», — заявил Георгий Вашадзе.





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