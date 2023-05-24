

Министр обороны Грузии встретился с представителем Генсека НАТО

24.05.2023 18:16





Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе принял специального представителя Генерального секретаря НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Хавьера Коломину.



Как сообщает пресс-служба Минобороны, Джуаншер Бурчуладзе поблагодарил Хавьера Коломину за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.



«На встрече стороны обсудили обстановку в сфере безопасности и вызовы в регионе. На фоне событий в Украине и растущих вызовов безопасности, министр обороны акцентировал внимание на повышении обороноспособности Грузии, устойчивости, возможностях киберзащиты, совместимости с НАТО и в этом процессе говорил о необходимости углубления политического и практического сотрудничества с НАТО.



Джуаншер Бурчуладзе проинформировал представителя Альянса о достигнутых успехах и активностях, реализованных в рамках инициатив, предусмотренных существенным пакетом НАТО-Грузия (SNGP).



Представители грузинской стороны выразили надежду, что на следующем саммите НАТО в Вильнюсе Альянс подтвердит свою поддержку вступлению Грузии в НАТО и расширит спектр практического сотрудничества», — говорится в информации пресс-службы Минобороны.



Спецпредставитель Генерального секретаря НАТО на Кавказе и в Центральной Азии находится в Грузии с рабочим визитом в рамках регионального турне.







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