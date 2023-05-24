

Гарибашвили обсудил вопросы экономического сотрудничества с членами правительства Саудовской Аравии

24.05.2023 18:23





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обсудил конкретные вопросы развития экономического сотрудничества между двумя странами на встрече с министром инвестиций Королевства Саудовская Аравия Халидом Алфаилом и министром экономики и планирования Фейсалом Фадилем Аль-Ибрагимом.



По сообщению пресс-службы премьер-министра, особо был подчеркнут успешный визит Ираклия Гарибашвили в Саудовскую Аравию в прошлом году.



Как отметили члены правительства Королевства Саудовская Аравия, после встречи с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и наследником королевского престола Саудовской Аравии, премьер-министром, принцем Мохаммедом бин Салманом бин Абдель Азизом Аль Саудом, инвестирование в Грузию представляет для них особый интерес.



По их словам, Грузия является одной из привлекательных стран для инвестиций Саудовской Аравии благодаря недавнему прогрессу, достигнутому с экономической точки зрения.



На встрече также было отмечено, что Грузия имеет очень важное геостратегическое положение. Стороны договорились провести бизнес-форум двух стран в Тбилиси в этом году. Также была выражена готовность к тому, что из сотрудников министерств энергетики, экономики и инвестиций Королевства Саудовская Аравия будет создана специальная комиссия, которая изучит инвестиционные возможности Грузии по различным направлениям.







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