

Москва считает, что Грузии требуется ее защита от «американского давления»

24.05.2023 18:35





Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Госдепа США о прямом авиасообщении между Грузией и Россией.



«Заявления Госдепа США о возможных санкциях в отношении компаний, действующих в аэропортах Грузии, из-за восстановления прямого авиасообщения с РФ – это вмешательство во внутренние дела двух суверенных государств и неприкрытое давление», — заявила она.



«Мы рассматриваем подобные менторские заявления Вашингтона как вмешательство во внутренние дела суверенных государств и в их отношения с третьими странами и неприкрытое давление», — пишут российские СМИ.



По ее словам, нет «здравого объяснения», почему США считают возможным комментировать, о чем договариваются два суверенных государства.



«Если США во главу угла в своей политике везде и всюду ставят права человека, то, наверное, они должны в этой конкретной гуманитарной ситуации исходить из прав человека», — заявляет Захарова.



Напомним, 22 мая спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил,что компании в грузинском аэропорту могут попасть под риск санкций.





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