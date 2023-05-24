

Спецпредставитель НАТО на Кавказе и в Центральной Азии находится с визитом в Тбилиси

24.05.2023 19:09





Спецпредставитель Североатлантического альянса на Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина находится с визитом в Тбилиси, где 24 мая уже встречался с президентом Саломе Зурабишвили, председателем Парламента Шалвой Папуашвили, заместителем министра иностранных дел Лашей Дарсалия и представителями гражданского общества. По сообщениям, спецпредставителя НАТО примут также министры иностранных дел и обороны Илья Дарчиашвили и Джуаншер Бурчуладзе.



Встреча с председателем Парламента



По сообщению пресс-службы парламента Грузии, Шалва Папуашвили беседовал с Хавьером Коломина о реализации 12 приоритетов, данных Грузии Еврокомиссией, и выразил надежду, что до конца года Европейский совет предоставит Грузии статус страны-кандидата в члены ЕС. Он также обратил внимание на вызовы, стоящие перед Грузией в плане безопасности, и отметил, что «в свете существующей геополитической ситуации крайне важен прогресс Грузии на пути к вступлению в НАТО». Шалва Папуашвили поблагодарил спецпредставителя НАТО за его «личные усилия» в этом процессе.



По информации Парламента Грузии, со своей стороны Хавьер Коломина «положительно оценил существующее сотрудничество между Грузией и НАТО» и подчеркнул, что «Грузия является ценным партнером НАТО и поддержка НАТО в отношении территориальной целостности Грузии непоколебима». Он также отметил, что «НАТО продолжит поддержку Грузию».



Встреча с заместителем министра иностранных дел



По информации МИД Грузии, на встрече стороны обсудили все актуальные вопросы сотрудничества НАТО-Грузия и отметили «достигнутый Грузией прогресс» на пути евроатлантической интеграции. Они подчеркнули, что в этом процессе важно продолжить практическую помощь, оказываемую НАТО Грузии по различным направлениям.



Лаша Дарсалия и Хавьер Коломина также беседовали о процессе подготовки к саммиту НАТО в Вильнюсе, запланированном на июль этого года, и рассмотрели ситуацию с безопасностью в регионе. «В очередной раз зафиксирована поддержка альянсом суверенитета и территориальной целостности Грузии».





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