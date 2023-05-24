

Алексей Гончаренко назвал омерзительными заявления премьер-министра Грузии в Катаре

24.05.2023 19:32





«Гарибашвили на форуме в Катаре сделал омерзительные заявления», — так на выступление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили на своей странице в Facebook отреагировал депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко.



Украинский депутат опубликовал пост на грузинском языке. Он заявляет, что грузинский премьер заявил, что власть не желает устанавливать санкции против РФ, «будто ЕС продолжает торговые отношения с Россией (хотя на самом деле показатели товарооборота снижаются) и что это является своеобразной причиной того, что Грузия должна увеличить свои показатели товарооборота с Россией», — пишет депутат.



«И конечно, он вновь обвинил «украинских политиков» в попытке «вовлечь в конфликт Грузию». Ираклий, часть территорий твоей страны оккупирована Россией. Наша тоже. Но мы боремся, чтобы это исправить. А ты тянешь свою страну к РФ и полной оккупации. Конечно, мы только говорим о торговле. Ираклий продает тело в посольстве России и хочет, чтобы вся Грузия сделала то же самое», — пишет Гончаренко.





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