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Коломина: Закон «об иноагентах» противоречил стандартам демократии
24.05.2023 21:14
Специальный представитель генсека НАТО на Южном Кавказе и Центральной Азии Хавьер Коломина прокомментировал мартовские протесты в Грузии против принятия российского «закона об иноагентах».
Представитель Альянса заявил, что этот закон противоречил стандартам демократии.
«В марте в Брюсселе находился министр Дарчиашвили, а в апреле премьер-министр. Я тоже принимал участие в этих встречах. Я озвучил нашу обеспокоенность относительно темпов реформ в Грузии, в том числе и в связи с их содержательной стороной. <> Мы рады отмене «закона об иноагентах». По нашему мнению этот закон противоречил стандартам демократии — таким стандартам, которые должны иметь наши партнеры, демократические партнеры, в том числе и Грузия», — заключил спецпредставитель НАТО.
Напомним, Хавьер Коломина находился в Тбилиси с однодневным визитом.
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