

Коломина: Закон «об иноагентах» противоречил стандартам демократии

24.05.2023 21:14





Специальный представитель генсека НАТО на Южном Кавказе и Центральной Азии Хавьер Коломина прокомментировал мартовские протесты в Грузии против принятия российского «закона об иноагентах».



Представитель Альянса заявил, что этот закон противоречил стандартам демократии.



«В марте в Брюсселе находился министр Дарчиашвили, а в апреле премьер-министр. Я тоже принимал участие в этих встречах. Я озвучил нашу обеспокоенность относительно темпов реформ в Грузии, в том числе и в связи с их содержательной стороной. <> Мы рады отмене «закона об иноагентах». По нашему мнению этот закон противоречил стандартам демократии — таким стандартам, которые должны иметь наши партнеры, демократические партнеры, в том числе и Грузия», — заключил спецпредставитель НАТО.



Напомним, Хавьер Коломина находился в Тбилиси с однодневным визитом.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





