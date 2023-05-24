

Спецпредставитель НАТО выражает обеспокоенность темпами реформ в Грузии

24.05.2023 21:18





НАТО очень тесно связано с Грузией, и работа, которую мы проводим в двустороннем формате, превосходна, сказал специальный представитель Генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина.



Как отметил Хавьер Коломина, Грузия продолжает оставаться фундаментальным партнером НАТО.



«НАТО очень тесно связано с Грузией, и работа, которую мы проводим в двустороннем формате, превосходна. Мы очень эффективно используем все возможности, которые предоставляет рамки нашего партнерства. Я думаю, что это очень удовлетворительно, когда речь идет об оперативной совместимости ваших сил, профессионализме, практическом сотрудничестве и политическом диалоге, который у нас есть с вашей страной. Мы абсолютно привержены политике открытых дверей и решению, которое мы приняли на саммите в Бухаресте в 2008 году, мы привержены евроатлантическим устремлениям Грузии», — подчеркнул Коломина.



По его словам, есть реформы, которые Грузии необходимо провести. Вместе с тем существуют сильные опасения по поводу уровня и темпов реализации содержательных реформ, так же как и в отношении проекта об иностранном влиянии, и реакции, которая имела место в последние дни после одностороннего решения России возобновить авиасообщение с Грузией.



«Нас беспокоит реакция, которую мы читаем и видим. Я передал этот месседж вашим властям. Мы понимаем, что это одностороннее решение Москвы, но реакция Грузии, когда стоит критический момент. Мы все в меру возможностей должны поддержать Украину. Мы считаем, что такая реакция может набросить тень, что в данный конкретный момент имеет место возможное уклонение России от санкций. Поэтому мы должны быть очень внятными, мы все должны быть за Украину, именно этого мы ждем от Грузии и всех партнеров. Не удивительно, что реакции, которые мы читаем, вызывают у нас беспокойство, и мы поделились этим с вашим правительством», — сказал Коломина.



Источник: SOVA

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