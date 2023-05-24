

Коломина: У НАТО вызывают встревоженность некоторые реакции властей Грузии на возобноление авиасообщения с РФ

24.05.2023 21:20





Реакции, которые мы видели от некоторых членов вашего парламента, от членов правительства в связи с восстановлением полетов, для нас тревожны. Об этом заявил спецпредставитель генсека НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина в беседе с журналистами в Грузии.



По словам Коломины, он передал властям посыл, согласно которому партнеры понимают, что это одностороннее решение Москвы, но сейчас все должны поддерживать Украину.



«Мы полностью привержены политике «открытых дверей» и решениям, которые приняли в Бухаресте в 2008 году. Соответственно, мы полностью привержены евроатлантическим устремлениям Грузии.



В то же время, мы говорили, и я говорил много раз с тех пор, как несколько лет назад занял эту должность, что есть реформы, которые эта страна должна провести, и есть сильная обеспокоенность касательно уровня осуществления, ритма, а иногда и содержания реформ, как это было с законом «Об иностранных агентах»...



Некоторые реакции, которые мы читали и видели после одностороннего решения Москвы возобновить полеты, также являются для нас предметом беспокойства. Я передал этот "мессидж" вашим властям, что мы понимаем, что это одностороннее решение Москвы, но верим, что сейчас мы все должны поддерживать Украину, насколько можем, что это критический момент и что такие реакции могут бросить тень в плане уклонения России от санкций.



Мы должны быть очень четкими, мы все должны быть рядом с Украиной, и мы ожидаем этого от Грузии и всех других партнеров, и реакции, которые мы читали, нас, разумеется, беспокоят, и мы передали эту обеспокоенность вашим властям…



Наша позиция это позиция беспокойства. Нам не нравится такое решение Москвы, но это было одностороннее решение. Обеспокоенность больше касается реакций, которые мы увидели со стороны некоторых членов вашего парламента, членов правительства, потому что это критический момент, чтобы продолжить поддержку Украины, что является приоритетом для всех нас и должно быть приоритетом и для всех наших партнеров. Но также и потому, что создает некоторое пространство для потенциального обхода санкций Россией. Мы разговаривали с властями о работе, которую они проводят по недопущению обхода санкций, они делают хорошую работу во многих аспектах, но реакции, которые мы видели, как минимум, бросают тень на потенциал, что Россия найдет здесь какое-то пространство для обхода санкций.



Мы были достаточно четкими, что этого не должно произойти, и мы призвали власти принять соответствующие меры, чтобы этого не допустить», — сказал Хавьер Коломина.





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