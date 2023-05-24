

НАТО ожидает от Грузии соблюдения санкций

24.05.2023 22:18





Важно, чтобы Грузия соответствовала демократическим ценностям, в которые мы все верим. Об этом сегодня, 24 мая заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в рамках выступления на Брюссельском форуме. Заявление сделано за два месяца до саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе.



«Конечно же, мы также ожидаем, что союзники, не входящие в НАТО, будут придерживаться санкций и не облегчат Россия финансирует и организует агрессивную войну против Украины», — добавил он.



Столтенберг подчеркнул, что агрессия России против соседей началась не с Украины в 2014 году, а как минимум с вторжения в Грузию в 2008 году, и надежды Запада на построение лучших, дружеских отношений с Россией после окончания холодной войны не оправдались.



«Россия хочет восстановить сферы влияния, чтобы контролировать соседей, и, конечно, это не тот мир, в котором мы хотели бы жить, потому что это означает, что многие соседи, бывшие советские республики и члены Варшавского договора, не будут независимыми. Мы твердо верим, что все страны должны быть независимыми», — сказал Столтенберг.





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