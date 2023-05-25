|
|
|
Коломина: НАТО привержены Грузии и её евроатлантическим устремлениям
25.05.2023 10:53
Спецпредставитель генсека НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина пишет в социальной сети о своем визите в Грузию и проведенных встречах.
«У меня состоялись очень хорошие переговоры в Грузии с Саломе Зурабишвили, Шалвой Папуашвили, Ильей Дарчиашвили, в Министерстве обороны и оппозицией. Мы обсудили сотрудничество НАТО и Грузии, Вильнюсский саммит, необходимость удвоить усилия в плане реформ, демократических стандартов и продолжения поддержки Украины. НАТО привержены Грузии и её евроатлантическим устремлениям», — написал Коломина в Twitter.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна