

Коломина: НАТО привержены Грузии и её евроатлантическим устремлениям

25.05.2023 10:53





Спецпредставитель генсека НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина пишет в социальной сети о своем визите в Грузию и проведенных встречах.



«У меня состоялись очень хорошие переговоры в Грузии с Саломе Зурабишвили, Шалвой Папуашвили, Ильей Дарчиашвили, в Министерстве обороны и оппозицией. Мы обсудили сотрудничество НАТО и Грузии, Вильнюсский саммит, необходимость удвоить усилия в плане реформ, демократических стандартов и продолжения поддержки Украины. НАТО привержены Грузии и её евроатлантическим устремлениям», — написал Коломина в Twitter.







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