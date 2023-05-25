

Дэвид Крамер: Тбилиси не только не вводит ограничения, но и идет на сближение с Москвой

25.05.2023 12:12





Не все страны могут присоединиться к международным санкциям против России. Но Тбилиси не только не вводит ограничения, но и идет на сближение с Москвой. Об этом в интервью грузинской службе «Голоса Америки» заявил бывший помощник госсекретаря США Дэвид Крамер.



«В демократическом мире не все страны могут присоединиться к санкциям. Молдова, например, не ввела санкции против России, но Молдова также установила очень прочные отношения с Западом, опасаясь, что Россия устроит у них какие-то провокации. «Грузинская мечта» устанавливает тесные связи [с Москвой] в то время, когда мы видим военные преступления России, преступления против человечности, геноцид. Кроме того, мы видели, что Международный суд по правам человека даже выдал ордер на арест самого г-на Путина. Тем не менее, похоже, это не мешает грузинским официальным лицам двигаться в направлении [России]».



По словам Крамера, присоединение к санкциям – далеко не первое требование Запада. Но, отмечает бывший представитель Госдепа, американские и европейские партнеры хотят видеть четкие и недвусмысленные месседжи от правительства Грузии, что оно уважает стремление 81% населения стать членом ЕС и будет двигаться в этом направлении.





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