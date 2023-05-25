

Отсутствие флагов ЕС власти Грузии оправдали сменой лозунга празднования Дня независимости

25.05.2023 14:00





«В этом году посыл 26 мая «С любовью к свободе», внешнее оформление столицы и всей Грузии украшено национальной символикой», — заявляют в администрации правительства Грузии.



Каждый год, начиная с 2016 года, этот день приобретает дополнительную тематику, вокруг которой выстраивается кампания, слоган, поздравительное звено, украшение города.



«Прошло много лет, как День независимости Грузии стал государственным праздником. С 2016 года каждый год этот день приобретает дополнительную тематику, вокруг которой выстраивается кампания, слоган, поздравительное звено, украшение города. В этом году слоганом 26 мая является «С любовью к свободе». Внешнее оформление столицы и всей Грузии было украшено национальной символикой. Прошлогодняя тематика была «Навстречу Европе». Например, в 2018 году Грузия отметила 100-летие независимости, 2017 год был целиком посвящен 850-летию Руставели с темой «Я из страны Руставели», и, соответственно, город был украшен в рамках этих тем, а содержание поздравительных видеороликов перекликалось со слоганом», — заявляют в администрации правительства.





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