

Дмитрий Цкитишвили: Получать гарантии безопасности от страны-оккупанта - это нонсенс

25.05.2023 14:02





Получать гарантии безопасности от страны-оккупанта - это совершенный нонсенс, так не бывает. Пока они оккупанты, о системах безопасности не может быть и речи, поэтому сегодня мы имеем власти, действующее против интересов государства, - заявил депутат парламента 9-го созыва Дмитрий Цкитишвили в передаче «Ньюсрум» на телеканале «Палитраньюс».



По его словам, надеяться на партнерство с Россией очень наивно.



«Если говорить очень прагматично, благосостояние по-русски и безопасность по-русски не работают. С другой стороны, есть НАТО, которое годами обеспечивало процветание и безопасность своих стран, и Европейский союз, который, конечно, не идеален и есть много критических замечаний, и я его тоже критиковал, но дело в том, что это фактически единственный механизм обеспечения благополучия, с точки зрения проведения реформ и т.д., следовательно, это безальтернативно. Получать гарантии безопасности от страны-оккупанта - это совершенный нонсенс, так не бывает. Пока они оккупанты, нельзя говорить о системах безопасности, поэтому сегодня мы имеем власти, действующее против интересов государства. Столько ресурсов и перспектив для торговых отношений, может хватить всем. Главное, чтобы мы вели правильную политику и были надежным партнером для наших традиционных партнеров. Надеяться на партнерство с Россией — очень наивно, если не злая задумка», — заявил Дмитрий Цкитишвили.





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