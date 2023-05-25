

День независимости Грузии будет отмечаться по всему миру различными мероприятиями

25.05.2023 14:13





При участии МИД Грузии и дипломатических представительств Грузии за рубежом, День независимости Грузии — 26 мая отмечается различными мероприятиями по всему миру.



По информации МИД, в связи с Днем независимости, различные достопримечательности мира традиционно будут подсвечены в цвета флага Грузии.



«Примечательно, что уже в третий раз в Канаде, в рамках мероприятий, посвященных 26 мая, на Ниагарском водопаде появится изображение флага Грузии. Также, по традиции, в цвета национального символа Грузии будут подсвечены центральные мосты Литвы, здание старой мэрии «Ратуша» и фонтан в Каунасе, а в Австралии — здание Национального карильона Австралии. В цвета национального символа Грузии подсветят здание законодательного органа страны в Аргентине, в Объединенных Арабских Эмиратах в цвета грузинского флага подсветят здание ADNOC, в Саудовской Аравии — известное здание Kingdom Tower, в Турции — главный символ Измира — Саат Кулеси (часовая башня).



В Азербайджане к празднованию 26 мая зажжется «Центр Гейдара Алиева», а на Кипре — центральная площадь Никосии. Также в цвета грузинского флага будет подсвечено здание мэрии Сеула в Республике Корея, а в Армении флаг Грузии будет отображен на билбордах столицы. В Ирландии на главной площади города будут вывешены грузинские флаги, а знаменитый мост Samuel Beckett в Дублине будет подсвечен в цвета грузинского флага. В рамках мероприятий, посвященных 26 мая, в цвета грузинского флага будет подсвечен Национальный дворец культуры в Болгарии, в Греции — центральный фонтан Афин. В Словакии подсветят одно из примечательных зданий Кошице и исторический фасад посольства Грузии, а в Индонезии – национальный монумент и фонтан. В цвета национального символа Грузии будет подсвечен главный фонтан Барселоны, а в Салониках — здание мэрии.



Вместе с тем, в Нью-Йорке пройдет церемония поднятия грузинского флага. На здании мэрии в Сан-Франциско будет поднят флаг Грузии, а в итальянском городе Бари грузинский флаг будет вывешен на здании мэрии. В связи с Днем независимости Грузии в Бельгии по традиции пройдет церемония одевания символа Брюсселя, знаменитой статуи — Manneken-Pis в грузинскую чоху. Также в Нидерландах грузинские мелодии будут звучать с колокольни Гааги. Примечательно, что в связи с национальным праздником, посольства Грузии за рубежом планируют организовать различные культурно-просветительские мероприятия. В США 26 мая в Библиотеке Конгресса планируется провести выставку грузинской художницы Кетеван Пайчадзе, а в Вашингтонской лютеранской церкви — публичную лекцию о Грузии. В Азербайджане пройдет фотовыставка, организованная посольством Грузии, где будут представлены фотографии, изображающие грузинские пейзажи, грузинское культурное наследие и новые архитектурные постройки, а также почтовая марка, выпущенная в рамках 30-летия установления дипломатических отношений между Грузией и Азербайджаном.



В связи с Днем независимости, культурно-просветительские мероприятия пройдут в Японии, где будет организована выставка на тему популяризации грузинской культуры, а также пройдет грузинский фестиваль.



В рамках мероприятий, посвященных Дню независимости Грузии, в Венской дипломатической академии в Австрии состоится публичная лекция посла Грузии, а в Венгрии пройдет презентация о туристическом и инвестиционном потенциале Грузии.



Мероприятия в связи с празднованием Дня независимости Грузии также организованы в Германии, Дании, Великобритании, Италии, Ватикане, Франции, Испании, Португалии, Эстонии, Чехии, Хорватии, Польше, Латвии, Словении, Молдове, Сербии, Норвегии, Швеции, Финляндии, Египте, Катаре, Израиле, Иордании, Иране, Аргентине, Мексике, Малайзии, Китае, Индии, Эфиопии, Туркменистане, Казахстане, Узбекистане, Женеве. В связи с Днем независимости Грузии, в зарубежных изданиях будут опубликованы интервью чрезвычайных и полномочных послов Грузии в Объединенных Арабских Эмиратах, Республике Корея, Саудовской Аравии, Турции, Словакии и Японии», — говорится в информации МИД Грузии.







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