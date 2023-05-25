

Грузия обяМдинарадзе: Грузия обязательно станет полноправным членом европейской семьи с сохранением грузинской культуры и традицийзател

25.05.2023 14:56





«Фашизм во имя демократии, ущерб Грузии во имя европейства, предательство во имя патриотизма – подобных подходов, трендов и ложных нарративов в нашей стране не пройдет», – заявил в соцсети председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.



По словам Мдинарадзе, Грузия обязательно станет полноправным членом европейской семьи, сохранив грузинскую культуру и традиции, национальную идентичность и еще больше укрепив независимость.



«Вчера грузинскую декорацию, построенную на тематике свободы, пытались представить как антиевропейскую. Сегодня люди, которых раздражает Грузия, её независимость и соответствующая символика, сорвали задание и в регионах, чтобы перекрыть День независимости бурными спекуляциями о флаге Евросоюза. То есть, включить символику Евросоюза в очередную вредную и гнусную кампанию против Грузии.



Фашизм во имя демократии, ущерб Грузии во имя европейства, предательство во имя патриотизма – внедрение подобных подходов, трендов и ложных нарративов в нашей стране не пройдет!



Грузия обязательно станет полноправным членом европейской семьи с сохранением грузинской культуры и традиций, национальной идентичности и дальнейшим укреплением независимости, а не без этого!», — пишет Мамука Мдинарадзе.





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