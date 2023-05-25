

Кобахидзе: У нас четкая позиция - мы не вводим санкции, но и не допускаем их обхода

25.05.2023 14:59





«У нас четкая позиция - мы не вводим санкции, но и не позволяем их обходить. Это наша твердая позиция. Если кто-то говорит о введении санкций, полном прекращении торгово-экономических отношений, конечно, мы этого делать не будем», - заявил журналистам председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, комментируя заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга по поводу Грузии.



По словам Ираклия Кобахидзе, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отметил на экономическом форуме в Катаре, что ЕС торгует с РФ только за 4 дня столько, сколько Грузия за целый год.



«Поэтому, в первую очередь, каждый действует в соответствии со своими интересами, и мы также, в первую очередь, действуем в соответствии со своими национальными интересами, интересами нашей страны и народа. Подход, согласно которому мы не вводим санкции, а, с другой стороны, обеспечиваем то, чтобы санкции не обходились, соответствует именно этим интересам», - заявил Кобахидзе.



Напомним, генсек НАТО, говоря об агрессивных действиях России, привел в пример Грузию.



«Мы должны понимать, что Грузии важно соответствовать тем демократическим ценностям, в которые мы все верим, и, конечно же, мы ожидаем, что союзники, не являющиеся членами НАТО, будут соблюдать санкции и не облегчат России финансирование и организацию агрессивной войны против Украины», — заявил Столтенберг.





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