

Каладзе: Бидзине Иванишвили не могут простить две вещи - патриотизм и любовь народа

25.05.2023 15:37





По заявлению мэра Тбилиси Кахи Каладзе, несправедливость в отношении основателя партии «Грузинская мечта», бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили вызвана тем, что интересы Грузии для него важнее всего.



Как отметил Каладзе, отвечая на соответствующий вопрос, Бидзина Иванишвили осуществил много хороших проектов для страны, но самым важным является его приход в политику в 2011 году.



«Бидзина Иванишвили – меценат, благотворитель, сделавший много добрых дел для нашей страны и народа. Могу перечислить множество проектов, осуществленных при непосредственном участии этого человека: реставрация памятников нашего культурного наследия, строительство школ, садов. Не знаю, что еще назвать, но самое важное то, что в 2011 году он сделал конкретный шаг, придя в политику. Такой человек, как Бидзина Иванишвили, мог бы свободно от всего этого отказаться, уехать в любую страну и жить спокойно без проблем, но он любит свою страну, свой народ. Нападки и та несправедливость, которые имеют место сегодня в отношении этого человека, вызваны только одной причиной — ему не могут простить две вещи: патриотизм и любовь народа», - заявил Каха Каладзе.





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