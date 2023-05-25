

В Батуми, также как и в Тбилиси не вывесят флаги Евросоюза

25.05.2023 16:51





Завтра, 26 мая, Грузия отмечает День восстановления независимости, однако в Батуми праздничный настрой ощущается в меньшей степени.



Как сообщили изданию «Batumelebi» в Мэрии Батуми государственные флаги размещены лишь на нескольких площадях города.



Также сегодня планируется вывесить небольшие флаги на столбах освещения на улицах Мемеда Абашидзе, Руставели и улице Баку, вывешивать флаги большого размера мэрия не планирует.



Празднование Дня восстановления независимости в Батуми начнется 26 мая, во второй половине дня, в 14:00, с выставки-продажи продукции местных производителей.



Все основные мероприятия запланированы возле Алфавитной башни:



С 14:00 до 18:00 пройдет костюмированное шествие актеров и оркестра. В этом же промежутке времени будет демонстрироваться военная техника и вооружение Сил обороны Грузии.



С 14:30 до 15:30 часов продлится выступление DJ Yamoc. Один час будет посвящен концерту местных артистов.



В 18:00 мероприятия завершатся концертом капеллы Батумского музыкального центра (Batumi State Musical Center).



Кроме того, в обустроенном неподалеку пространстве для детей пройдут различные мероприятия.



Как сообщили в Мэрии Батуми, на музыкальные мероприятия из бюджета будет выделено до 12 тысяч лари.



В День независимости Грузии в предыдущие годы рядом с национальными символами вывешивался флаг Евросоюза, но в этом году правительство Грузии решило этого не делать, что вызвало критику со стороны общественности.



По мнению граждан, Грузия ожидает предоставления статуса кандидата на вступление в Евросоюз в конце года и исчезновение европейских символов наносит ущерб проевропейским устремлениям и интересам страны.



Граждане связывают исчезновение флага ЕС со сменой курса правительства, что вызывает их обеспокоенность.



В Тбилиси 26 мая, недовольные решением властей граждане, планируют выйти на улицы с флагами ЕС.





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