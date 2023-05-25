

Оппозиционные депутаты призвали председателя парламента вернуть флаг ЕС на фасад здания

25.05.2023 17:40





В этом году, когда Грузия ждет ответа от Евросоюза для получения статуса кандидата в члены ЕС, изъятие флага Евросоюза из символики, выставленной на мероприятиях по случаю празднования Дня независимости, противоречит заявленному волеизъявлению граждан Грузии и конституционной обязанности. Призываем вас вернуть флаг ЕС на фасад здания парламента Грузии, - об этом говорится в совместном письме оппозиционных депутатов парламента Грузии на имя председателя парламента Шалвы Папуашвили.



Как отмечается в письме, на фоне политики сближения с Россией снятие флага ЕС с символики, выставленной в честь празднования 26 мая, является еще одним признаком того, что «Грузинская мечта» отворачивается от Европы.



«Господин Шалва, стремление Грузии к членству в ЕС является декларируемым национальным интересом, выбранным народом и подтвержденным Конституцией Грузии.



Призываем вас вернуть флаг ЕС на фасад здания парламента Грузии вместе с флагом Грузии, как это было в прошлом году. Место Грузии - в Евросоюзе, а место символики ЕС - рядом с флагом Грузии!» - говорится в письме, подписанном депутатами: Анной Нацвлишвили, Теоной Акубардия, Хатией Деканоидзе, Хатуной Самнидзе, Тамар Кордзая, Тинатин Бокучава, Анной Бучукури, Давидом Усупашвили, Саломе Самадашвили, Давидом Бакрадзе, Романом Гоциридзе, Георгием Вашадзе, Паатой Манджгаладзе, Армазом Ахвледиани, Шалвой Шавгулидзе, Бекой Лилуашвили, Тариэлом Накаидзе, Тамар Чарквиани, Николозом Мачутадзе, Нато Чхеидзе, Ростомом Чхеидзе, Бачуки Кардава, Кетеван Туразашвили, Александром Элисашвили, Леваном Бежашвили, Георгием Ботковели, Екатериной Черхеулидзе, Давидом Хачишвили, Леваном Хабеишвили, Деви Чанкотадзе, Анной Цитлидзе, Цезарем Чохели, Сулханом Сибашвили, Кахабером Окриашвили, Губазом Саникидзе, Рамазом Николаишвили, Кобой Накопия, Акакием Минашвили, Давидом Киркитадзе, Манучаром Кварацхелия, Абдулой Исмаиловым, георгием Годабрелидзе и Теймуразом Джанашия.



Совместное заявление оппозиционных депутатов публикует партия «Лело».ло в прошлом году





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