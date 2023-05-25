

Гоциридзе: Транзитные полеты, это сначала люди, а потом и грузы

25.05.2023 17:45





Транзитные полеты, это сначала люди, а потом и грузы. Достаточно, чтобы их один раз подловили и не то что «Аирзене» будут угрожать санкции, а и все аэропорты Грузии могут быть закрыты, - заявил журналистам оппозиционный депутат парламента Грузии Роман Гоциридзе.



Как он отметил, это большой риск для страны.



«Может ли за перевозкой этих людей последовать перевозка грузов и туда, и сюда? Как в Армении используются авиарейсы для обхода санкций, так и в Грузии их будут использовать не то что «Аирзене» будут угрожать санкции, а и все аэропорты Грузии могут быть закрыты. Это большой риск для страны. Если вы посмотрите только на торговый баланс и авиасообщение между Арменией и Россией, то поймете, что санкционный груз попадает в Россию из Армении, поэтому в одном контексте будут обсуждаться обе страны, из которых осуществляются рейсы в Россию, когда почти везде России запретили полеты, кроме Турции и некоторых азиатских стран», - заявил Гоциридзе.



Как сообщает российское RTVI, грузинская авиакомпания Georgian Airways будет выполнять транзитные рейсы для граждан России в Европу через Тбилиси. Как сообщает телекомпания, об этом им рассказал основатель Georgian Airways Тамаз Гаиашвили.



По информации российского телеканала RTVI, Georgian Airways запустит для россиян транзитные рейсы через Тбилиси в Европу. Об этом им сообщил основатель авиакомпании Тамаз Гаиашвили.





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