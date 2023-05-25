

Киссинджер: Что делает Грузия в НАТО?

25.05.2023 18:37





«Что делает Грузия в НАТО? Мы имеем полное право ее защищать, но почему в рамках мультилатерального института?» — заявил в эксклюзивном интервью The Economist бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.



Говоря о расширении НАТО, бывший американский высокопоставленный чиновник отметил, что Путин был не против присоединения Украины к европейской экономической системе, но против вступления в НАТО, а инициатива, выдвинутая Россией перед войной, не была воспринята всерьез на Западе.



«Если посмотреть на это с точки зрения России, в 1989 году они контролировали Европу до реки Эльбы. Потом они вышли оттуда, вынужденные своей внутренней системой, но тем не менее – они вышли, и каждый квадратный дюйм, из которого они вышли, стал частью НАТО. Единственной оставшейся территорией была страна, которая органически и исторически всегда считалась ближайшим братом. А теперь еще и в НАТО собирается. Так что это был большой поворот, это был окончательный поворот. Предложение Путина само по себе было неприемлемо, но оно могло стать отправной точкой. Наши переговорщики заявили в ходе переговоров, что американский принцип заключается в том, что любая страна, отвечающая нашим условиям членства, может присоединиться. Это означает, что Россия будет полностью окружена странами НАТО. Что делает Грузия в НАТО? Мы имеем полное право защищать его, но почему в рамках мультилатерального института?», — заявил Генри Киссинджер.



Бывший госсекретарь США также отметил, что для безопасности Европы Украине лучше быть в НАТО, где она не может принимать общенациональные решения по территориальным претензиям.







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