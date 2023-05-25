

Папуашвили: Никто от нас не требует введения двусторонних санкций, кроме нашей оппозиции и некоторых НПО

25.05.2023 19:26





Грузия обеспечивает, чтобы не имело места обхода санкций с использованием территории страны и в этом мы добросовестны на 100%, - заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, комментируя распространенную российскими СМИ информацию о том, что Georgian Airways запустит для россиян транзитные рейсы через Тбилиси в Европу.



По его словам, главный принцип властей Грузии заключается в том, чтобы санкции не нарушались и не обходились.



«В связи с этим вчера я встречался с представителем Генерального секретаря НАТО. В очередной раз представитель генсека НАТО подчеркнул, что не требует от Грузии введения двусторонних санкций. Это главный вопрос, и мы с нашими партнерами согласны в двух вещах: во-первых, Грузия обеспечивает то, чтобы не происходил обход санкций с использованием территории Грузии, и Грузия в этом честна на 100%, таких случаев не было. Во-вторых, никто от нас не требует введения двусторонних санкций, кроме нашей оппозиции и некоторых представителей НПО. Главный принцип заключается в том, что санкции не нарушались и обходились.



Угроза обхода санкций существует с 24 февраля 2022 года, когда ЕС и другие такие структуры начали вводить санкции. Это угроза, разумеется, существует. Что делают власти Грузии больше года? То, чтобы эта угроза не была реализована», - заявил Папуашвили.





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