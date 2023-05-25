

Папуашвили: Эта война закончится, она закончится победой Украины, а после этого мы поговорим обо всем

25.05.2023 20:46





Эта война должна закончиться победой Украины, а после этого мы поговорим обо всем, о том, почему некоторые украинские чиновники во время кризиса так обращались с грузинским народом, который не заслуживает этого, - заявил журналистам председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, говоря о возможности введения Украиной санкций в отношении основателя правящей партии Бидзины Иванишвили.



По его словам, грузинский народ солидарен с Украиной, и на этом фоне неприемлемы заявления некоторых украинских политиков.



«Эта война должна закончиться победой Украины, а после этого мы поговорим обо всем, о том, почему некоторые украинские чиновники во время кризиса так обращались с грузинским народом, который не заслуживает этого. Бидзина Иванишвили тоже часть грузинского народа, гражданин Грузии. Мы все солидарны с Украиной. На фоне этой солидарности неприемлемо такое отношение к грузинскому народу, которое мы наблюдаем со стороны некоторых украинских политиков. Эта война закончится, она закончится победой Украины, но после этой победы у нас будет разговор с этими политиками, почему они пошли на такие шаги против грузинского народа», - заявил Шалва Папуашвили.







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