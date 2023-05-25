

Лидеры Армении и Азербайджана договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга

25.05.2023 23:27





Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его государство и Азербайджан не имеют взаимных территориальных претензий, что может проложить путь к мирному соглашению между странами.



Как сообщает корреспондент "Европейской правды", такое заявление Пашиняна прозвучало на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве в четверг.



"Я хочу подтвердить, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. И на этой основе, можно сказать, мы очень хорошо продвигаемся к урегулированию наших отношений", – заявил Пашинян.



Также он подтвердил готовность Армении "разблокировать все транспортные и экономические связи в регионе и коммуникации, которые проходят через территорию Республики Армения".



В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления заявил, что "у нас нет территориальных претензий с Арменией", хотя оба лидера и поспорили о ситуации в Лачинском коридоре, который, как сказал армянский премьер, "захватили" азербайджанские силы.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





