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Грузия отмечает День Независимости
26.05.2023 10:07
Сегодня Грузия отмечает День Независимости. Праздничные мероприятия пройдут в Тбилиси и регионах.
Утром на площади Свободы состоится церемония приведения к присяге. Присягу будут принимать по всей Грузии, в этом году впервые одновременно в 10 регионах и Тбилиси.
На проспекте Руставели будет организовано винное пространство, где пройдет мастер-класс сомелье, дегустация разных сортов вина, ознакомление с характеристиками вина из квеври. В музыкально-театральном пространстве будет организовано кафе-радио, где будет осуществляться прямая трансляция с проспекта Руставели с участием приглашенных гостей. Кроме того, кафе «Литература» предоставит сцену молодым писателям, поэтам и артистам. Кроме того, будут организованы детские и спортивные пространства, зона питания.
В связи со 100-летием грузинской авиации будет представлена интерактивная инсталляция, посвященная Петре Оцхели, выставка авиационных костюмов, будет представлен настоящий самолет, куда посетители смогут войти и сфотографироваться.
Торжественные мероприятия пройдут в 15 городах Грузии.
Завершит мероприятия 26 мая гала-концерт, посвященный Дню независимости Грузии.
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