

Энтони Блинкен от имени США поздравил грузинский народ с Днем независимости

26.05.2023 10:38





«От имени Соединенных Штатов Америки поздравляю грузинский народ с Днем независимости. Грузинский народ хорошо понимает цену независимости, свободы и демократии», — говорится в распространенном Госдепартаментом заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.



По словам Блинкена, это подтверждает приверженность Соединенных Штатов помочь Грузии построить более безопасную и лучшую европейскую демократию, которую граждане Грузии хотят и заслуживают.



«Несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину и оккупацию ею 20% территории Грузии, грузинский народ продемонстрировал непоколебимую решимость принять свое евроатлантическое будущее. Мы признаем и осуждаем агрессивное поведение России, включая вторжение РФ в Грузию в 2008 году и её продолжающуюся оккупацию. Мы решительно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах её международно признанных границ.



На протяжении 31 года наших двусторонних отношений Соединенные Штаты гордятся тем, что поддерживают усилия Грузии в продвижении демократического развития, борьбе с коррупцией, укреплении верховенства закона, диверсификации экономики и построении лучшего будущего. Наши страны также работали вместе, чтобы принести стабильность и мир в Грузию, регион и мир.



Сегодня, в особый день для грузин, я подтверждаю приверженность Соединенных Штатов помочь Грузии построить более безопасную и лучшую европейскую демократию, которую желают и так заслуживают её граждане», — говорится в заявлении Энтони Блинкена.







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