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Президент Украины поздравил Грузию с Днем независимости
26.05.2023 11:42
Президент Украины Владимир Зеленский поздравляет Грузию с Днем независимости и заявляет, что Украина всегда последовательно поддерживала и продолжит поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ. Об этом говорится в письме, направленном первым лицом Украины президенту Грузии Саломе Зурабишвили.
По словам Зеленского, он уверен, что украинский и грузинский народы смогут деоккупировать свои территории.
«Ваше Превосходительство!
От имени украинского народа и от себя лично, искренне поздравляю вас с Днем независимости Грузии.
Отношения между нашими народами основаны на взаимной помощи и уважении. Это особенно важно в условиях полномасштабной захватнической вооруженной агрессии России против Украины.
Наше государство также всегда последовательно поддерживало и продолжит поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах.
Я уверен, что украинский и грузинский народы деоккупируют свои территории, вернут справедливый мир Украине и Грузии и безопасность в Черноморском регионе. Желаю Вам, уважаемая госпожа президент, крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а грузинскому народу - мира и благополучия», - говорится в письме Владимира Зеленского.
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