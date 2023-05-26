

Президент Украины поздравил Грузию с Днем независимости

26.05.2023 11:42





Президент Украины Владимир Зеленский поздравляет Грузию с Днем независимости и заявляет, что Украина всегда последовательно поддерживала и продолжит поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ. Об этом говорится в письме, направленном первым лицом Украины президенту Грузии Саломе Зурабишвили.



По словам Зеленского, он уверен, что украинский и грузинский народы смогут деоккупировать свои территории.



«Ваше Превосходительство!



От имени украинского народа и от себя лично, искренне поздравляю вас с Днем независимости Грузии.



Отношения между нашими народами основаны на взаимной помощи и уважении. Это особенно важно в условиях полномасштабной захватнической вооруженной агрессии России против Украины.



Наше государство также всегда последовательно поддерживало и продолжит поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах.



Я уверен, что украинский и грузинский народы деоккупируют свои территории, вернут справедливый мир Украине и Грузии и безопасность в Черноморском регионе. Желаю Вам, уважаемая госпожа президент, крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а грузинскому народу - мира и благополучия», - говорится в письме Владимира Зеленского.





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