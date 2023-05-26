

На площади Свободы проходит мероприятие, посвященное Дню независимости

26.05.2023 11:43





На площади Свободы в Тбилиси проходит мероприятие, посвященное Дню независимости Грузии. На мероприятии, посвященном 26 мая, присутствует премьер-министр Ираклий Гарибашвили вместе с семьей.



На месте также находятся члены кабинета министров, представители дипломатического корпуса, духовные лица.



На мероприятии сегодня примут присягу призывники как в Тбилиси, так и в 10 городах страны.



Основная тема сегодняшнего мероприятия – «Этот день наш».





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