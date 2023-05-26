

Соединенные Штаты с гордостью продолжат партнерство с Грузией - посольство

26.05.2023 11:45





Соединенные Штаты с гордостью продолжат партнерство с вами, также, как и на протяжении более 30 лет, - об этом говорится в распространенном посольством США заявлении, в котором американский народ поздравляет Грузию с Днем независимости.



Согласно заявлению, дух борьбы за независимость и суверенитет особенно проявляется в стремлении Грузии стать членом ЕС и НАТО.



«Народу Грузии от американского народа: на протяжении своей богатой, многовековой истории вы самоотверженно боролись за независимость и суверенитет и берегли его. Этот дух сегодня жив в вас как никогда, особенно в вашем стремлении стать членом ЕС и НАТО и обеспечить безопасность и процветание будущим поколениям Грузии. Соединенные Штаты с гордостью продолжат партнерство с вами, также, как и на протяжении более 30 лет. С Днем Независимости, Грузия!», - говорится в заявлении.



Вместе с заявлением посольство США делится фотографией с цитатой Ильи Чавчавадзе.





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