

Латвия поздравляет Грузию с Днем независимости

26.05.2023 12:20





Министерство иностранных дел Латвии поздравляет Грузию с Днем независимости.



«Поздравляю Грузию с Днем независимости. Желаем вам мира, безопасности и благополучия. Отношения Латвии с Грузией основаны на общих ценностях свободы и демократии. Желаем успехов грузинам на пути к европейской семье», — отмечается в поздравлении.





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