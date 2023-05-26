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Латвия поздравляет Грузию с Днем независимости


26.05.2023   12:20


Министерство иностранных дел Латвии поздравляет Грузию с Днем независимости.

«Поздравляю Грузию с Днем независимости. Желаем вам мира, безопасности и благополучия. Отношения Латвии с Грузией основаны на общих ценностях свободы и демократии. Желаем успехов грузинам на пути к европейской семье», — отмечается в поздравлении.


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