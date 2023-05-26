

Зурабишвили: Приношу извинения семьям Анцухелидзе и Охтозория

26.05.2023 13:46





Президент Грузии Саломе Зурабишвили на мероприятии, посвященном Дню независимости страны, принесла извинения семьям Национальных героев Грузии Георгия Анцухелидзе и Гиги Отхозория,погибших в ходе российского вторжения в Грузию в августе 2008 года.



Как отметила Зурабишвили в своем выступлении, сегодня тот день, когда мы должны обо всем задуматься, искать выход и вернуть надежду на будущее.



«С этой трибуны я хотела бы обратиться к семьям Георгия Анцухелидзе и Гиги Охтозория. Я, как главнокомандующий этой страны, приношу извинения за оскорбление, которое является оскорблением не только вас, но и всей страны. Непонятно, когда обвиняешь во всем Европу и Америку, в попытке открыть второй фронт, в том, что отбирают грузинскую идентичность, в развращенности, и при этом пускаешь своих детей в Европу и Америку, при этом лишая европейского будущего новое поколение в Грузии. Сегодня тот день, когда мы должны обо всем задуматься, искать выход и вернуть надежду на будущее. Язык ненависти, противостояние пришли на смену взаимопониманию и уважению, это ослабляет государство... Как может нация с нашей историей поверить, что политика России может зависеть от чьего-либо хорошего или плохого поведения, или какого-либо хорошего или плохого заявления, - от всего, кроме собственных интересов. Что зависело от Украины, когда Россия начала войну. Тот, кто думает, что Россия вернет нам территории в обмен на наши уступки, ничему не научился из нашей истории. Или еще, как мы можем верить, что оккупант может заботиться о благополучии наших сограждан. Неужели забываем, кто притесняет и похищает наших граждан в Абхазии, в Цхинвали. Сегодня мы хорошо видим, кто пытается оккупировать Украину, а также видим, что мир меняется, миф о непобедимости России сломан, и в завтрашнем геополитическом пространстве больше не должно быть оккупированных территорий. Сегодня 26 мая, и я хочу пожелать нашим украинским друзьям победы и объединения страны», - сказала Зурабишвили.





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