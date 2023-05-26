

Президент: Грузия должна продолжать путь укрепления независимости и присоединения к европейской семье

26.05.2023 14:08





Общество сказало свое слово и выразило свою волю - Грузия должна продолжать путь укрепления своей независимости и объединения, формирования европейской демократии и присоединения к европейской семье - сегодня, когда грузинский народ по-прежнему на этом пути и требует выполнения своей воли, где власть? - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе выступления на мероприятии, посвященном Дню независимости Грузии.



По ее словам, время больше не терпит - власть должна вернуться к своему слову, к заявленной цели и выполнить данное народу обещание.



«В ожидании этого нового мирового порядка наше общество сегодня, как и власть, находится на распутье. Общество сказало свое слово и выразило свою волю – Грузия должна продолжать путь укрепления своей независимости и объединения, формирования европейской демократии и присоединения к европейской семье. Ясно, что общество не уступит будущее своих детей, не откажется от своего европейского выбора. Первое правило демократии – следует выполнить то, ради чего тебя избрал народ. Каждая власть давала это обещание грузинскому народу, нынешняя власть также дала это обещание грузинскому народу и, более того, оно укрепило путь евроинтеграции Конституцией. Сегодня, когда грузинский народ по-прежнему находится на этом пути и требует исполнения своей воли, где власть? Время для власти не терпит, чтобы вернуться к своему слову, заявленной цели и выполнить данное народу обещание. В это оставшееся время власть должна думать о том, что может выполнить, не потому, что нам кто-то диктует, а потому, что это путь, ведущий страну к миру, и альтернативы этому нет. Сегодня для общества точно не время отчаяния и безысходности. Грузинское общество никогда не отступало от защиты национальных интересов и чести, и новейшая история показала нам это. Сейчас главное, чтобы мы все вместе увидели и осознали эти неизбежные перемены, поверили в себя и не позволили никому сбить нас с нашего пути», - сказала президент.





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