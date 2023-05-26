

Гарибашвили: Грузия остается оазисом мира и стабильности в регионе

26.05.2023 14:13





Главный враг свободы – война. Сегодня в жестокой войне, начатой Россией, наш братский украинский народ несет огромные жертвы, чтобы защитить свою свободу. Еще раз выражаю свою поддержку Украине и украинскому народу, желаю скорейшего окончания войны, мира, объединения и свободы, - об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время выступления на мероприятии, посвященном Дню независимости Грузии.



Как отметил глава правительства, главная ответственность и обязанность власти – сохранение и укрепление мира, защита собственного народа и спасение страны.



«Сегодня, дорогие друзья, когда опасность ядерной войны является острейшей в истории, наша главнейшая ответственность и обязанность именно сохранение и укрепление мира, защита своего народа и спасение страны. В результате проводимой властью мирной политики, несмотря на неоднократные деструктивные попытки недоброжелателей, внутренних и внешних врагов, Грузия остается оазисом мира и стабильности в регионе. Мы очень хорошо знаем цену войне и цену мира. Пока существует хоть небольшая угроза нашей стране, нашему народу, мы не прекратим выполнение этого обязательства», - отметил премьер.





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