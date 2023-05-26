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Премьер-министр Армении поздравил Грузию с Днем восстановления независимости
26.05.2023 14:15
Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительные послания президенту Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министру Ираклию Гарибашвили в связи с Днем восстановления государственной независимости.
В поздравительном письме президенту Грузии говорится:
“Ваше Превосходительство, сердечно поздравляю Вас и братский грузинский народ с национальным праздником Грузии – Днем восстановления государственной независимости.
Более века назад в этот день грузинский народ сделал решительный шаг к восстановлению независимости с целью построения основанного на демократических ценностях государства, и сегодня уверенно продолжает свой путь.
Хочу подчеркнуть, что углубление взаимовыгодных и добрососедских отношений с Грузией является одним из приоритетов внешней политики нашего правительства, и я надеюсь, что благодаря нашим совместным усилиям отношения между Арменией и Грузией будут и впредь развиваться по всем представляющим взаимный интерес направлениям на благо наших стран и народов.
Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья и плодотворной деятельности, а дружественному народу Грузии — мира и прогресса”.
В поздравительном послании премьер-министру Грузии говорится:
“Ваше Превосходительство, сердечно поздравляю Вас с национальным праздником Грузии — 105-летием восстановления государственной независимости.
Путь к государственности не всегда был гладким, но армянский и грузинский народы благодаря своей последовательной борьбе доказали свое право на независимое государство и сегодня, оставаясь верными своим чаяниям, продолжают тесно сотрудничать в деле государственного строительства.
Уверен, что потенциал существующего сотрудничества и решимость двух дружественных стран углублять партнерство будут и впредь способствовать и придавать новый импульс развитию братских отношений и взаимовыгодного сотрудничества между армянским и грузинским народами.
Высоко оценивая достижения дружественной Грузии, заверяю, что Армения является для Грузии надежным другом и соседом и останется таковым.
Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья и плодотворной работы, а дружественному народу Грузии — мира и прогресса”, — говорится в поздравительном письме.
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